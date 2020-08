Steven Zhang aspetta l’ok per tornare in Italia. A fine stagione incontro con Conte (Di venerdì 7 agosto 2020) Steven Zhang al lavoro per tornare in Italia Continua il lavoro diplomatico di Steven Zhang con le autorità cinesi per ottenere il via libera per lasciare il suo Paese e tornare in Italia per seguire la squadra in questa ultimissima parte di stagione. “Il presidente, soddisfatto per la vittoria di mercoledì, è in contatto con le autorità cinesi per capire quando potrà rientrare in Italia o volare direttamente in Germania. Il suo progetto è quello di essere presente all’eventuale finale, ma non disdegnerebbe neppure di sedere in tribuna per le partite precedenti (già lunedì o quello successivo?)”. “Sta cercando di capire come ... Leggi su intermagazine

