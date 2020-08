Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nuovi messaggi in codice sui social? (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono i protagonisti del gossip dell’estate. La fine della loro storia d’amore, infatti, ha catalizzato e sta catalizzando ancora l’attenzione dei fans che seguono giorno dopo giorno i loro beniamini. Proprio per questo, persino i dettagli minimi che i due ex pubblicano sui social vengono immediatamente notati. Non è ancora chiaro quale sia il motivo che abbia portato alla rottura tra Stefano De Martino e la Rodriguez. Dopo il mancato saluto in aeroporto e la presunta intromissione di Alessia Marcuzzi tra i due (poi smentita), i due hanno proseguito a condividere post sui social. E proprio qui la showgirl argentina sembra aver “risposto” ad un post dell’ex ... Leggi su kontrokultura

Maria De Filippi parla di Belen e Stefano De Martino: “Dissi tutto io a Emma”

