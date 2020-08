Stati Uniti, Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta TikTok e WeChat (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta “qualsiasi transazione” con la società cinese ByteDance, proprietaria di TikTok. Il decreto obbliga il colosso hi-tech a vendere le attività americane della popolare app di video brevi entro 45 giorni. TikTok, che negli Usa ha 100 milioni di utenti attivi, dovrebbe essere acquistata da Microsoft e da un gruppo di società finanziarie americane e giapponesi. La causa Secondo la Casa Bianca, il social cinese minaccia “la sicurezza, la politica estera e l’economia americana” perché raccoglie in modo automatico “grandi quantità di informazioni” degli utenti, tra cui le ... Leggi su italiasera

disinformatico : Era ora. Ma che un social network debba intervenire per bloccare i deliri di un presidente degli Stati Uniti la di… - Agenzia_Ansa : Negli #Stati Uniti il coronavirus ha fatto 2.000 morti nelle ultime 24 ore, la prima volta dopo tre mesi. E' quanto… - gennaromigliore : La pandemia ha fatto scontrare con la realtà tutte le favole dei sovranisti nel mondo. Dagli Stati Uniti al Brasile… - sandraebasta : RT @captainale_: Una ragazza italiana che conosco vive negli stati uniti da anni e ha battuto la testa in un incidente in skate, e ha fatto… - PesteDella : Andrew Jackson, colui che appare sulla banconota da venti dollari degli Stati Uniti, era fortemente contrario alle banconote. -