"Spallanzani pronto a sperimentare vaccino anti-Covid sull'uomo": si parte il 24 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) “Sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino ‘made in Italy’ e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’ uomo”. Lo annuncia l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione”, aggiunge l’assessore. Leggi su huffingtonpost

“Sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino ‘made in Italy’ e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’ uomo”. Lo annuncia l’assessore alla sanità della Regione Lazio ...07 agosto 2020 Sono arrivate all'Istituto Spallanzani di Roma, le prime dosi del vaccino contro il coronavirus, per esclusivo uso sperimentale. "Si stanno reclutando i volontari per la sperimentazione ...