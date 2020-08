Spallanzani, ‘Cercasi volontari per la sperimentazione del vaccino contro il Covid-19’: ecco tutti i requisiti (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Istituto Spallanzani è pronto per la sperimentazione del vaccino contro il Covid-19 ed è alla ricerca di volontari sani. Spallanzani, ‘Cercasi volontari per la sperimentazione del vaccino contro il Covid-19’: ecco tutti i requisiti Si cercano persone di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni. I volontari devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e non devono aver partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi. Altro requisito importante: non devono aver contratto il Coronavirus. tutti coloro che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

