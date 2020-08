Spallanzani cerca volontari per sperimentazione vaccino contro Covid (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos Salute) - L'Istituto Spallanzani di Roma cerca "volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto Covid-19". E' l'annuncio pubblicato dallo stesso Spallanzani, alla ricerca di volontari per la sperimentazione di un vaccino 'italiano' contro il Covid. All'istituto capitolino sono arrivate le prime dosi per uso sperimentale e i test cominceranno il 24 agosto. "Se rispondi a questi requisiti e vuoi dare un tuo contributo nella lotta al coronavirus chiama il numero 06/55170203 dalle 09:00 ... Leggi su liberoquotidiano

