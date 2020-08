Spadafora: “Stiamo progettando l’apertura graduale degli eventi sportivi al pubblico” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, attraverso la sua pagina Facebook, è tornato a parlare dell’eventuale riapertura degli stadi italiani con l’inizio della prossima stagione calcistica. Si continua a discutere sui protocolli da adottare per garantire i controlli e la salute degli atleti e degli addetti ai lavori, ma si aprono degli spiragli su un accesso quantomeno parziale delle persone agli eventi sportivi. Di seguito il lungo post pubblicato. “Stamattina ho convocato il tavolo tecnico per la ripartenza dello Sport. Sappiamo tutti quanto conti la presenza dei tifosi, sia in termini sociali che economici, per tutte le discipline e tutte le categorie. Così come è importante garantire l’ attività motoria ... Leggi su calcioweb.eu

