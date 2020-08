Spadafora: “Possibile dal prossimo Dpcm valutazione sulla presenza del pubblico negli stadi ai Presidenti delle Regioni” (Di venerdì 7 agosto 2020) Torna a parlare il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e lo fa attraverso la sua pagina Facebook dove si è espresso a proposito dell'eventuale riapertura degli stadi italiani con l'inizio della prossima stagione calcistica.Spadafora: "Possibile valutazione lasciata a Presidenti delle Regioni"caption id="attachment 942159" align="alignnone" width="594" Spadafora (Getty Images)/caption"Stamattina ho convocato il tavolo tecnico per la ripartenza dello Sport", ha annunciao Spadafora. "Sappiamo tutti quanto conti la presenza dei tifosi, sia in termini sociali che economici, per tutte le discipline e tutte le categorie. Così come è importante garantire l’ attività motoria e sportiva nelle palestre ... Leggi su itasportpress

