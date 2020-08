Spadafora: «Con il prossimo Dpcm si valuterà il ritorno del pubblico negli stadi» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora annuncia la possibile riapertura degli eventi sportivi al pubblico. Le parole Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha annunciato la possibile riapertura parziale degli eventi sportivi. Il suo commento in un post su Facebook. «Stamattina ho convocato il tavolo tecnico per la ripartenza dello Sport. Sappiamo tutti quanto conti la presenza dei tifosi, sia in termini sociali che economici, per tutte le discipline e tutte le categorie. Così come è importante garantire l’ attività motoria e sportiva nelle palestre scolastiche, per tutelare il diritto alla salute e al benessere dei più giovani e la ripartenza delle attività pomeridiane delle associazioni e delle società sportive. (…) Per questo stiamo lavorando al fine di prevedere, ... Leggi su calcionews24

