Spadafora: 'A presidenti Regioni la valutazione sulla presenza del pubblico' (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel prossimo Dpcm potrebbe trovare spazio la possibilità per i presidenti delle Regioni di valutare la presenza di un numero contingentato di spettatori per singoli eventi sportivi. E' quanto si legge ... Leggi su gazzetta

Nel prossimo Dpcm potrebbe trovare spazio la possibilità per i presidenti delle Regioni di valutare la presenza di un numero contingentato di spettatori per singoli eventi sportivi. E' quanto si legge ...Il ritorno dei tifosi sugli spalti, seppur in numeri ancora limitati, in mano ai presidenti delle Regioni. È quanto emerso al termine di una videoconferenza con protagonisti il ministro dello Sport Vi ...