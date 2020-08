Sorelle Al Limite (da 500 chili): come stanno Amy e Tammy Slaton oggi? (Di venerdì 7 agosto 2020) Le stiamo conoscendo di settimana in settimana su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, le Sorelle Al Limite divenute famose in tutto il mondo per il loro peso da record. Stiamo parlando di Amy e Tammy Slaton, originarie del Kentucky, scoperte in realtà dagli appassionati di Challenge su Youtube ancor prima che dalla tv. Già anni or sono, infatti, molto prima di prendere parte ad un programma tutto loro edito da TLC (lo stesso che proprio in questi ultimi giorni vediamo in prima serata su Real Time) le due Sorelle Al Limite avevano già iniziato a spopolare sulla piattaforma di video più famosa al mondo grazie a diverse Challenge durante le quali cercavano di ingurgitare il maggior quantitativo di cibo, soprattutto dolciumi o caramelle di solito, ... Leggi su blogo

toysblogit : Sorelle Al Limite (da 500 chili): come stanno Amy e Tammy Slaton oggi? - stay_umile : #viteallimite il peso delle sorelle Al limite mi sembra L'ultimo dei problemi - beawasiIewski : HO CERCATO 'SORELLE AL LIMITE' SU INTERNET ED È USCUTO IL MIO TWEET - zazoomblog : Sorelle al Limite chi sono le sorelle Slaton: la loro storia - #Sorelle #Limite #sorelle #Slaton: - BenedettaCalab2 : @CommentoSolo Ragazzi mi sono persa. Che cos'è 'sorelle al limite?'. Vi prego s p i e g a t e -

Ultime Notizie dalla rete : Sorelle Limite A che ora finisce Sorelle al limite il 7 agosto? Bellacanzone Guidare la moto di un altro: obblighi e rischi

È possibile guidare la moto di un altro? Scopriamo obblighi e rischi del mettersi alla guida di un mezzo intestato a terzi Si può guidare la moto di un altro soggetto e, se sì, ci sono rischi e obblig ...

Sri Lanka, il clan Rajapaksa stravince le elezioni

BANGKOK – È successo tutto secondo il copione scritto dal clan familiare dei Rajapaksa per il loro ritorno in grande stile sulla scena politica dello Sri Lanka. Il partito Podujana Peramuna (Slpp) del ...

È possibile guidare la moto di un altro? Scopriamo obblighi e rischi del mettersi alla guida di un mezzo intestato a terzi Si può guidare la moto di un altro soggetto e, se sì, ci sono rischi e obblig ...BANGKOK – È successo tutto secondo il copione scritto dal clan familiare dei Rajapaksa per il loro ritorno in grande stile sulla scena politica dello Sri Lanka. Il partito Podujana Peramuna (Slpp) del ...