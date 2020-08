Soluzioni Cruciverba del 07/08/20. Tutte le definizioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Se state cercando le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Non indugiamo oltre e vediamo le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 07/08/20: Ammirata pattuglia delle frecce tricolori 10 lettere: Acrobatica Bagna bulgaria e romania 8 lettere: Mar nero Bersagli per gare di tiro 9 lettere: Piattelli Collaudare 7 lettere: Testare Grosso volatile che emette caratteristici sibili 11 lettere: Anitra muta Guarisce imponendo le mani 14 lettere: Pranoterapista I bagni in piedi 5 lettere: Docce I biglietti senza sconto 6 lettere: ... Leggi su pianetadonne.blog

