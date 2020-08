“Soldi, telefono: un piano per scomparire…”. Mamma e figlio spariti in autostrada, ipotesi choc su Viviana (Di venerdì 7 agosto 2020) C’è ancora tanta preoccupazione per l’improvvisa scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele di appena 4 anni. Dopo aver avuto un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi di Caronia, si sono perse le loro tracce. Gli investigatori, che stanno lavorando alacremente affinché riescano a capire cosa sia realmente successo, prediligono al momento la pista dell’allontanamento volontario. La donna non ha tra l’altro inviato alcuna richiesta di aiuto. Sia il cellulare che la borsa e il portafoglio sono stati lasciati all’interno della sua automobile e quindi hanno poi proseguito a piedi. Lo scorso 4 agosto è comunque arrivata una segnalazione da parte di una persona, che avrebbe riferito di averla avvistata in un parco giochi a Giardini Nexos. I poliziotti ... Leggi su caffeinamagazine

