Skoda Enyaq - Nuovi test per la prima Suv elettrica del marchio (Di venerdì 7 agosto 2020) Alcuni prototipi della nuova Skoda Enyaq sono stati avvistati su strada con diversi livelli di camuffature: le pellicole coprono totalmente uno dei muletti, mentre gli altri appaiono praticamente privi di veli. La prima Suv elettrica del marchio debutterà sul mercato europeo nel 2021 e si baserà sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen: di fatto la Enyaq sarà una sorella della nuova ID.4. Lo stile parla il linguaggio Skoda. Le immagini mettono in evidenza la somiglianza nelle proporzioni con la ID.4, ma allo stesso tempo sono chiaramente visibili gli elementi stilistici tipici dei modelli Skoda attuali: in particolare, la mascherina frontale e i gruppi ottici a Led, anteriori e posteriori, sviluppati orizzontalmente. In ... Leggi su quattroruote

Sui conti di Skoda del primo semestre dell’anno pesano inevitabilmente gli effetti della pandemia da coronavirus, in particolare su vendite, consegne e indici finanziaria. Nonostante il blocco produtt ...

Gli interni di Skoda Enyaq iV, il primo SUV completamente elettrico della casa automobilistica boema, prendono spunto dagli ambienti abitativi moderni e per la loro realizzazione è stata fatta una net ...

