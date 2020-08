Silvia Salemi torna in radio alla guida di Che Spettacolo per raccontare l'Italia che riparte - (Di venerdì 7 agosto 2020) Francesca Galici Foto: Federico GubertiSilvia Salemi è pronta per tornare in radio ogni weekend con Che Spettacolo, il programma di intrattenimento che racconta l'Italia post pandemia Silvia Salemi torna da domani in radio su Rai radio 2 con Che Spettacolo, un programma di intrattenimento interamente dedicato alla musica di ieri e di oggi. La cantante è pronta a celebrare gli artisti del presente e del passato e a svelare gli appuntamenti più interessanti che riguardano la cultura e la musica in Italia ma anche all'estero. La ripresa dopo la pandemia è una pietra miliare importante per la cantante, che è ... Leggi su ilgiornale

zazoomblog : Silvia Salemi torna su Radio2 con Che Spettacolo: Racconteremo lItalia che riparte. - #Silvia #Salemi #torna… - leggoit : Silvia Salemi torna su Radio2 con “Che Spettacolo”: «Racconteremo l'Italia che riparte». - GammaStereoRoma : Silvia Salemi - Nel cuore delle donne -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Salemi Silvia Salemi, torno su Radio2 e racconto Italia che riparte Agenzia ANSA Silvia Salemi torna in radio alla guida di Che Spettacolo per raccontare l'Italia che riparte

Silvia Salemi torna da domani in radio su Rai Radio 2 con Che Spettacolo, un programma di intrattenimento interamente dedicato alla musica di ieri e di oggi. La cantante è pronta a celebrare gli artis ...

Silvia Salemi torna su Radio2 con “Che Spettacolo”: «Racconteremo l'Italia che riparte».

Silvia Salemi torna su Rai Radio2. "Dai grandi eventi di teatro, musica, spettacolo, alle piccole sagre, alle mostre, alle attività nei borghi, per raccontare tra storia, tradizione ...

Silvia Salemi torna da domani in radio su Rai Radio 2 con Che Spettacolo, un programma di intrattenimento interamente dedicato alla musica di ieri e di oggi. La cantante è pronta a celebrare gli artis ...Silvia Salemi torna su Rai Radio2. "Dai grandi eventi di teatro, musica, spettacolo, alle piccole sagre, alle mostre, alle attività nei borghi, per raccontare tra storia, tradizione ...