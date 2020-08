Sicilia: sindacati, ‘Musumeci rispetti norme nazionali sui dipendenti, basta annunci’ (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) – “Esistono norme nazionali a tutela della salute dei lavoratori pubblici e vanno applicate anche nelle regioni a Statuto speciale. Quindi, anche in Sicilia. Sembra scontato, ma appare invece necessario ribadirlo così che il presidente della Regione Musumeci possa rammentare che, nell’organizzare il rientro dei dipendenti regionali nelle sedi di lavoro, non ha il potere di approvare norme in contrasto con i parametri nazionali. A pagarne le conseguenze sarebbero i dirigenti degli uffici e dei dipartimenti a cui compete, da contratto, l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale. Sia chiaro che su questo tema le organizzazioni sindacali non arretreranno di un passo, visto anche il riacutizzarsi dei contagi da ... Leggi su calcioweb.eu

