Sicilia, Musumeci lo definiva “un carrozzone”: ora alla guida dell’Esa piazza il presidente del suo movimento e marito della sua deputata (Di venerdì 7 agosto 2020) Prima lo aveva definito “un carrozzone”, un retaggio della Prima Repubblica da eliminare. Ora invece ci piazza il marito della sua deputata regionale. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, affida a Giuseppe Catania la presidenza dell’Esa, ente nato a metà anni Sessanta per l’attuazione della riforma agraria ma da decenni ormai ridotto a carrozzone della politica. Così lo aveva definito Musumeci quando nel 2013 faceva opposizione a Rosario Crocetta. Sarà “l’ultimo carrozzone della Prima Repubblica”, aveva promesso invece nel 2018, quando la sua maggioranza era alle prese con i primi grattacapi ... Leggi su ilfattoquotidiano

