Sicilia, indice Rt più alto d’Italia. Musumeci: “Pronti a chiudere di nuovo tutto” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Basta fare finta di nulla. Saremo costretti altrimenti a misure di contenimento”. Questo il monito dell’assessore regionale alla Sanità della Sicilia, Ruggero Razza tramite Facebook. La regione infatti ha registrato il più alto indice Rt in Italia di 1,62: “Occorre rispettare regole basilari – ha proseguito – Altrimenti saranno resi vani gli sforzi di questi mesi”. Razza punta il dito contro i turisti sbarcati sull’isola nelle ultime settimane che hanno già occupato spiagge e hotel. Durante una serata disco in una delle spiagge più frequentate di Catania, l’Afrobar, si è registrato un rialzo dei contagi in seguito alla partecipazione di giovani che sembrano aver scordato che l’emergenza Covid-19 esiste ancora. Sulla questione ... Leggi su sportface

