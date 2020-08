Sicilia: Dissesto idrogeologico, ok progetto esecutivo Riserva Cavagrande (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) – Riserva di Cavagrande nei Comuni di Avola, Noto e Siracusa: l’Ufficio contro il Dissesto idrogeologico mantiene l’impegno preso, nei tempi e nei modi previsti. La Struttura guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce ha infatti provveduto all’aggiudicazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dei sentieri di accesso e la fruibilità della Riserva naturale orientata, vera perla paesaggistico-ambientale dell’Isola. Sarà un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dallo studio Gabriele Correnti di Catania a redigerlo, in virtù di un ribasso del 38,8 per cento e per un importo di 47 mila euro. ... Leggi su calcioweb.eu

E’ una delle aree naturalistiche più gettonate dagli escursionisti ma resta il problema della sicurezza dei percorsi nella riserva di Cavagrande, incastonata tra Siracusa ed Avola. La Regione, attrave ...

