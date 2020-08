Sicilia: Autostrada Sr-Gela, Musumeci inaugura svincolo di Rosolini (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "La Sicilia per potere diventare una terra competitiva ha bisogno di grandi infrastrutture. Siamo in notevole ritardo rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno d'Italia”. Ad affermarlo è stato il presidente della Regione Nello Musumeci, intervenendo oggi all'inaugurazione dello svincolo di Rosolini, dell'Autostrada Siracusa-Gela. “Questa non è una inaugurazione, ma un sopralluogo per prendere atto, con piacere, di un ulteriore passo avanti nella realizzazione dell'Autostrada Siracusa-Gela da parte della Regione, attraverso il Cas – ha proseguito - . Dopo anni di immobilismo, ogni metro di strada realizzata è per noi una sfida e una rivincita. ... Leggi su liberoquotidiano

