Sicilia: Ato idrico Agrigenti, Musumeci ai sindaci 'un commissario per rimettere ordine' (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - Un commissario per l'Ato idrico di Agrigento con il compito di aggiornare il nuovo Piano d'ambito, rimettere ordine e restituire efficienza in un settore che eroga un servizio fondamentale per la collettività. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, insieme all'assessore all'Acqua e rifiuti Alberto Pierobon, ha ricevuto alcuni sindaci della provincia a Palazzo Orleans. Il governatore ha illustrato ai primi cittadini di Montevago (Margherita La Rocca Ruvolo), di Grotte (Alfonso Provvidenza), di Sciacca (Francesca Valenti), di Bivona (Milko Cinà) e di Sant'Elisabetta (Domenico Gueli), le ragioni della scelta e le prospettive per il settore. Gli stessi sindaci hanno ... Leggi su liberoquotidiano

