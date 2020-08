Si sveglia dopo il coma e scopre che il coronavirus gli ha portato via la famiglia (Di venerdì 7 agosto 2020) La cosa più difficile, all’inizio, è stata spiegare al paziente che era rimasto solo. “È stato molto difficile. La gente deve capire che il virus può uccidere davvero. Risvegliarsi dopo settimane di coma e terapia intensiva: e scoprire che è rimasto solo al mondo, che il coronavirus gli ha portato via la famiglia. Terribile. Come terribile è stato per i sanitari spiegare cosa era successo. E’ la triste storia di Scott Miller, 43enne di Edimburgo. La madre e il compagno della donna sono morti mentre lui era in coma. Intervistato dalla Bbc, l’uomo ha voluto sottolineare che non bisogna abbassare la guardia nei confronti del virus e ha invitato alla prudenza. La madre di Miller, ... Leggi su chenews

