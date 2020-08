Sfiduciata la vicesindaca che litigò con Salvini sulla spiaggia di Milano Marittima (video) (Di venerdì 7 agosto 2020) Troppa mania di protagonismo si è rivelata un boomerang per Veronica Proserpio, che dopo la sua bravata in spiaggia contro Salvini ha dovuto rassegnare le dimissioni da vicesindaco del comune di Proserpio. Il fatto risale a domenica 26 luglio. C’è Matteo Salvini in spiaggia a Milano Marittima. E allora lei, la vicesindaca dem di Proserpio si avvicina per infastidirlo. Si fa fare pure il video. Vuole dire a Salvini, che in quel momento è circondato dai suoi seguaci, che lui sta rovinando il nome dell’Italia e anche di Milano Marittima. Il video del battibecco messo su Fb Il leader leghista non le dà molta importanza e replica: “Fatti un ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : Battibecco con Matteo Salvini in spiaggia, la vicesindaca di Proserpio sfiduciata dalla maggioranza. E lei si dimet… - mtracca : Vicesindaco, assessora alla cultura e consigliera comunale tutto nel dimenticatoio questo si è guadagnato la strafo… - Jorge_Giuntoli : Minimo!! Dimissioni!! Quando imparerà la gente, soprattutto se si ha incarichi istituzionali, che non si può insult… - siwel44it : RT @fattoquotidiano: Battibecco con Matteo Salvini in spiaggia, la vicesindaca di Proserpio sfiduciata dalla maggioranza. E lei si dimette… - pentagram54 : RT @fattoquotidiano: Battibecco con Matteo Salvini in spiaggia, la vicesindaca di Proserpio sfiduciata dalla maggioranza. E lei si dimette… -