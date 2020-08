Setien: «Ultima partita con il Barça? Mai pensato. Penso solo alla gara» (Di venerdì 7 agosto 2020) Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli, parole sincere ma condite di molta attenzione ai particolari Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli, parole sincere ma condite di molta attenzione ai particolari. MAI pensato- «Lo sapevo che me l’avreste chiesto. La verità è che non mi è mai passato per la testa che questa potrebbe essere la mia Ultima partita. Abbiamo pensato solo a questo match, consapevoli di poter raggiungere la Final Eight di Lisbona, con la stessa energia che tutti noi abbiamo adesso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

