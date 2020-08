Setién: «Il Napoli è migliorato tanto, Gattuso ha dato molto alla squadra» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il tecnico del Barcellona ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Champions contro il Napoli: Setien dopo la pausa di campionato: “Le sensazioni che abbiamo avuto dall’ultima partita sono state positive, avevamo bisogno di una pausa perché tante partite di fila ci hanno stancato, abbiamo avuto abbastanza tempo per prepararci alla partita, pulirci e tornare con quella rinnovata energia che ci ha permesso di fare ottimi risultati” Sul fatto che la squadra non ha ancora vinto contro grandi rivali : “Vi assicuro che in queste settimane abbiamo lavorato al meglio per arrivare bene a questa partita. Le vittorie e le sconfitte non dipendono più da me”. Circa l’identità del club: “L’identità e il DNA del Barca non sono ... Leggi su ilnapolista

