Serie A, nodo calendario: ipotesi gare il 27 dicembre (Di venerdì 7 agosto 2020) calendario Serie A 2020 2021 – La Serie A 2020/21 ripartirà il 19 settembre. Lo ha ufficializzato il Consiglio di Lega. Slitta quindi di una settimana l’inizio del prossimo campionato rispetto alla prima data ipotizzata del 12 settembre. Il campionato dovrebbe fermarsi per la sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio: niente gare, quindi, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

zazoomblog : Palermo nodo allenatore: incassati una serie di “no” i rosanero tengono d’occhio Vivarini e Auteri - #Palermo… - Mediagol : #Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di “no”, i rosanero tengono d’occhio Vivarini e #Auteri - WiAnselmo : #Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di 'no', i rosanero tengono d'occhio Vivarini e Auteri… - Mediagol : #Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di 'no', i rosanero tengono d'occhio Vivarini e Auteri… - CBMedioValdarno : SICUREZZA IDRAULICA / QUARRATA / SENICE, QUADRELLI, CASE CARLESI - Concluso il nuovo investimento da oltre 2 milion… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie nodo

Calcio e Finanza

Se Park Tennis Genova e TC Italia si contenderanno lo scudetto maschile 2020, a sfidarsi per il titolo femminile saranno invece TC Prato e CT Lucca. La finale della Serie A1 BMW femminile, che si gioc ...Da The New Pope a Gangs of London, le Serie TV su NOW TV da non perdere sulla piattaforma di video in streaming di Sky. Indice NOW TV: Le migliori Serie TV da vedere ad agosto 2020 NOW TV: Le migliori ...