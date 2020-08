Sergio Perez, l’esito del nuovo tampone: il comunicato della Racing Point (Di venerdì 7 agosto 2020) Sergio Perez, il pilota messicano della Racing Point ha effettuato il nuovo test: ancora positivo. Pronto al suo posto Nico Hulkenberg La Racing Point deve fare ancora a meno di Sergio Perez per il prossimo appuntamento della Formula 1. Il pilota messicano, positivo al Coronavirus dalla scorsa settimana, ha ripetuto il tampone, ma l’esito è rimasto sempre lo stesso. Checo ha fatto sapere di stare in ottime condizioni di salute. Al suo posto per il GP del 70° anniversario della Formula 1 ci sarà Nico Hulnkeberg. Un’altra chance per il pilota tedesco dopo lo sfortunato Gran Premio della scorsa settimana. La ... Leggi su zon

