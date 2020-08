Sentono puzza terribile dalla busta delle patatine: se lo ritrovano sotto le dita… (Di venerdì 7 agosto 2020) Sentono una puzza terribile provenire dalla busta delle patatine fritte, ma quello che trovano dentro è davvero agghiacciante. Questa coppia italiana è ‘inciampata’ davvero in una brutta sorpresa… A volte capita. A volte gli alimenti che compriamo emanano degli odori sgradevoli dalle confezioni. Può capitare soprattutto in estate, quando a causa delle temperature alte il cibo si rovina prima del previsto e a prescindere dalla scadenza riportata sulla busta. Ma quello che capita a questa coppia di italiani lascia davvero basiti. I due malcapitati comprano un normale pacchetto di patatine, ma devono fare i conti con una brutta sorpresa. puzza ... Leggi su velvetgossip

TaysonMauro : @AzzurraBarbuto Questa è una presa in giro sentono puzza di sommosse popolari e fanno proclami che verranno rimpatr… - Claudio38748087 : @TorreSilente se non ci davano degli 'analfabeti fuzionali' magari stavo pure zitto ...... ma siccome hanno la puzz… - lolitacms : @elliotcms se non sentono puzza di alcool magari non ti danno dell’alcolizzato! - el__cantero : @AnnaMariaDeFalc @salvinimi Sono quelli/e pieni di followerz che si sentono star e influencer e per questo con la… - Clement42951568 : RT @CauduroPiero: @Libero_official @metaanto Che sentono puzza di elezioni ed ora rigirano la frittata ad uso elezioni? Tanto gli italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentono puzza Sentono una strana puzza nella casa della vicina: entrano e trovano 70… Velvet Pets Sente strana puzza dalla busta di insalata: mentre mangia trova il corpo di un… “agghiacciante”

Non è raro che all’interno di una busta di insalata, preconfezionata, si sentano degli odori strani; a volte perché le foglie possono non aver retto e magari possono essersi deteriorate a causa delle ...

Ventur Magic, il prodotto che rivoluziona la tua cucina

Hai mai sentito parlare di coperchi magici? Sono anti-odore e che possono rivoluzionare il tuo modo di cucinare. Questo perché hanno delle proprietà uniche nel loro genere. Infatti, sono tante le cara ...

Non è raro che all’interno di una busta di insalata, preconfezionata, si sentano degli odori strani; a volte perché le foglie possono non aver retto e magari possono essersi deteriorate a causa delle ...Hai mai sentito parlare di coperchi magici? Sono anti-odore e che possono rivoluzionare il tuo modo di cucinare. Questo perché hanno delle proprietà uniche nel loro genere. Infatti, sono tante le cara ...