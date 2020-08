Sente un dolore in bocca lancinante: medici sconvolti, estraggono dal palato 200… (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo ragazzo Sente un forte dolore in bocca. I genitori si preoccupano così tanto da decidere, piuttosto che portarlo dal dentista, di correre velocemente in ospedale. E la scelta si rivelerà essere saggia… Se avete il terrore del dentista, questa vicenda potrebbe davvero farvi venire i brividi. C’è chi al primo dolore in bocca corre dal medico per scongiurare la presenza di una carie, e chi invece, spaventatissimo, evita il problema finché può. Questo ragazzo inizia a sentire un dolore lancinante, insostenibile, e i genitori si preoccupano così tanto da portarlo immediatamente in ospedale. Ma quello che scoprono i medici li lascia sconvolti… Dunque esistono due categorie ... Leggi su velvetgossip

