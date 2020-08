“Sei bellissima, come sempre”, mamma di Andrea Damante commenta Giulia De Lellis e “spegne” il gossip (Di venerdì 7 agosto 2020) Valentina, mamma di Andrea Damante, spegne il gossip degli ultimi tempi commentando Giulia De Lellis su Instagram. Dopo aver scritto di voler diventare nonna, ha voluto dedicare alla giovane influencer parole di affetto. La mamma di Andrea Damante commenta Giulia De Lellis e “spegne” il gossip “Sei bellissima come sempre”: con queste parole Valentina, madre... L'articolo “Sei bellissima, come sempre”, mamma di Andrea Damante commenta Giulia De Lellis ... Leggi su blogtivvu

lucianinalitti : E allora auguri signorina bellissima. Sono 100. Sei magica in tutto. Anche in questo. Cara. #francavaleri #100anni - Giulia_15_15 : @mike_is_mysun Noooooo, amo sei bellissima. E non fa niente se per una volta ti trucchi per questo motivo, capita.… - Iliveofmydreams : RT @_chewbecca____: “sei bellissima quando ti arrabbi” Sanem fino alla fine dei suoi giorni: #DayDreamer - honoesk : @lulovedust sei bellissima con l’ombrellino ?? - StefanoRizzi18 : @SoniaBianchi15 Sei una bellissima donna un bacione questo è il mio numero 347 713 7922 Stefano -

Ultime Notizie dalla rete : “Sei bellissima Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera