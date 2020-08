Sea-Watch: «Gli Stati ignorano le richieste di aiuto, per questo torniamo in mare» (Di venerdì 7 agosto 2020) Avete una nuova nave. Sì, la Sea-Watch 4, che vede la nostra Ong come armatore ma arriva dallo sforzo congiunto di diverse realtà della società civile, con una forte presenza di Ekd (la chiesa protestante tedesca). Fino a dicembre Medici Senza Frontiere sarà partner medico a bordo. Dovremmo riuscire a partire entro agosto. Una nave costa tanti soldi. Come fa una Ong ad acquistarla? In questo caso la nave ci è stata donata da una coalizione composta da oltre 500 … Continua L'articolo Sea-Watch: «Gli Stati ignorano le richieste di aiuto, per questo torniamo in mare» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

MSF_ITALIA : In collaborazione con @SeaWatchItaly, un nostro team medico, composto da quattro persone tra cui medico e ostetrica… - LegaSalvini : MEDICI SENZA FRONTIERE E LA SEA WATCH RIPRENDONO LE OPERAZIONI IN MARE. TORNERA' ANCHE CAROLA? - 80_82 : RT @ilgiornale: Sea Watch 4 pronta a salpare dalla Spagna: è costata 1,3 milioni. E il sindaco Orlando è uno dei testimonial - Andrez1si : RT @ilgiornale: Sea Watch 4 pronta a salpare dalla Spagna: è costata 1,3 milioni. E il sindaco Orlando è uno dei testimonial - Carmeli33392291 : RT @maxwolf63: La 'Santa alleanza' delle Ong vara un'altra nave pro migranti Sea Watch 4 pronta a salpare dalla Spagna: è costata 1,3 milio… -