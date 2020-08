Sea-Eye denuncia il ministero dei Trasporti per il fermo della nave (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA – L’ong Sea-Eye ha deciso di citare in giudizio il ministero delle Infrastrutture e trasporti italiano e l’autorità portuale di Palermo, per aver violato il diritto internazionale del mare in relazione al fermo amministrativo della nave Alan Kurdi disposto il 5 maggio scorso. Come spiega l’organizzazione sul proprio sito web, la nave Alan Kurdi della Sea-Eye è stata sequestrata e bloccata al porto di Palermo per oltre sette settimane, dopo che gli ispettori della Guardia Costiera hanno stabilito che la nave presentava “gravi carenze nella sicurezza e nella tutela ambientale”. Leggi su dire

Milano, 5 ago. (LaPresse) - La ong tedesca Sea Eye ha avviato un'azione legale contro il ministero dei Trasporti italiano e le autorità del porto di Palermo in merito alla 'detenzione', avvenuta lo sc ...

