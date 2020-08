Se l’uomo che ha firmato i decreti sicurezza di Salvini diventa prefetto di Roma (Di venerdì 7 agosto 2020) Il capo di gabinetto di Salvini Matteo Piantedosi nominato nuovo prefetto di Roma Matteo Piantedosi, attuale capo di gabinetto del Viminale e ex numero due della Polizia, è stato nominato nuovo prefetto di Roma su proposta del ministro dell’Interno Lamorgese. Una buona notizia per Matteo Salvini, che scelse Piantedosi come suo numero due al Viminale pochi giorni dopo l’insediamento del governo “Conte uno”, a giugno 2018, e beneficiò dell’esperienza prefettizia di Piantedosi mentre trascorreva le ore da ministro fuori dall’Ufficio. Mentre Salvini presenziava a sagre e convention della Lega, Piantedosi faceva le sue veci, emanava ordini e firmava circolari seguendo la linea, permetteva al leader de Carroccio di assentarsi ... Leggi su tpi

