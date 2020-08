Se anche la Meloni perde pezzi (Di venerdì 7 agosto 2020) Seppure i sondaggi le siano in questa fase amici, e la si ritenga sempre più lanciata verso la leadership di un centrodestra meno truce di quello a guida salviniana, anche Giorgia Meloni deve fare i conti con le prime diserzioni all'interno dell'apparentemente monolitico gruppo parlamentare di Frate Leggi su ilfoglio

SimoPillon : Oggi alla Camera è iniziata la discussione su #omofobia. Per l'onorevole Zan io, Salvini e Gandolfini e Meloni sare… - ignaziocorrao : Anche questa non era male. #Meloni #vigo ??????? - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Se anche la #Meloni perde pezzi. La deputata Maria Teresa Baldini lascia Fratelli d'Italia per iscriversi al Gruppo Misto… - MatteoGemmiti1 : @SergioGhio2 @BobmarioM @lefrasidiosho Sono sadico perché anche se amo tantissimo il mio paese, devo purtroppo rico… - Silvergio2377 : RT @Alex70Fa: @ChiodiDonatella @Storace Che je famo? Beh visti i verbali del #CTS, carta canta, allora l'#opposizione faccia il proprio lav… -