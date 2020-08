Scuole, si riparta dal personale ATA per riaprirle a settembre, l’appello del presidente Pacifico (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Stato di emergenza prorogato fino a metà ottobre e smart working prolungato fino a fine dicembre nella PA. Ma cosa accadrà ai dipendenti della scuola, in particolare al personale ATA? Se la scuola riapre a settembre, il personale amministrativo dovrà necessariamente rientrare. A riproporre il problema della presenza degli amministrativi della scuola è Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, sostenendo che il personate ATA dovrà “essere usato solo per questioni imprescindibili e continuare a lavorare in smart working laddove è possibile”. Pacifico ricorda che il lavoro agile, che non ha riguardato solo gli ATA, ma anche il personale docente, è stato normato dalla legge 41, che ne ... Leggi su quifinanza

bizcommunityit : Scuole, si riparta dal personale ATA per riaprirle a settembre, l'appello del presidente Pacifico -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole riparta Scuole, si riparta dal personale ATA per riaprirle a settembre, l’appello del presidente Pacifico QuiFinanza Chi è il travel designer e come sono cambiati i viaggi dopo il Covid

Dimmi che musica ascolti e ti dirò qual è il tuo viaggio: il travel designer è un sarto che cuce l’itinerario su misura per il cliente. Un mestiere che ha subito profonde modifiche con la pandemia ...

Scuole, si riparta dal personale ATA per riaprirle a settembre, l'appello del presidente Pacifico

Stato di emergenza prorogato fino a metà ottobre e smart working prolungato fino a fine dicembre nella PA. Ma cosa accadrà ai dipendenti della scuola, in particolare al personale ATA? Se la scuola ria ...

Dimmi che musica ascolti e ti dirò qual è il tuo viaggio: il travel designer è un sarto che cuce l’itinerario su misura per il cliente. Un mestiere che ha subito profonde modifiche con la pandemia ...Stato di emergenza prorogato fino a metà ottobre e smart working prolungato fino a fine dicembre nella PA. Ma cosa accadrà ai dipendenti della scuola, in particolare al personale ATA? Se la scuola ria ...