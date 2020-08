Scuola – Nanni: Bene assunzioni, ma migliaia di precarie senza un euro da 4 mesi (Di venerdì 7 agosto 2020) Scuola – Nanni: Bene assunzioni, ma migliaia di precarie senza un euro da 4 mesi – “Non possiamo che essere felici per la scelta del governo di stabilizzare 84mila precari e precarie della Scuola, che in molti casi sono il traguardo di una vita spesa ad insegnare, ma mi permetto di ricordare che grazie anche alla disattenzione e al disinteresse generale ci sono a Roma migliaia d’insegnanti della Scuola dell’infanzia ed educatrici dei nidi che in 4 mesi non hanno avuto un euro”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. “Investire sulla ... Leggi su romadailynews

Tortolì, la Zona omogenea stanzia un milione e 200mila per lavori strutturali Il dirigente: «Il nostro istituto è in forte crescita, così daremo risposte concrete» TORTOLÌ. Arrivano fondi per interven ...

Roma, 24 lug. (askanews) - "Questa mattina ho inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella quale chiedo d'intervenire a favore delle insegnanti delle scuole d'in ...

