Lucia Azzolina ha annunciato l'assunzione a tempo indeterminato di precari nell'ambito scolastico: 84mila e 808 assunzioni di insegnanti. Un segnale molto importante da parte del governo. L'annuncio viene da Lucia Azzolina, ministra dell'istruzione, nel corso della trasmissione su La 7«In Onda», ha dichiarato: «assumeremo 84 mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo

Ultime Notizie dalla rete : Scuola importante Scuola, importante segnale dal governo: assumeremo 84mila insegnanti MeteoWeek Programmare la ripartenzaLa lunga estate dei presidi italiani, in corsa per riaprire le scuole

Da quando si è capito che il 14 di settembre le lezioni sarebbero ricominciate, nel mondo dell’istruzione ci si è subito attivati per iniziare a capire come bilanciare il diritto di 8 milioni di stude ...

Scuola, dall’help desk alle modalità di ingresso e uscita, all’igienizzazione degli spazi

Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto questa mattina con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. “Si tratta di un accordo importante che contiene le ...

