Scuola, firmato il protocollo di sicurezza per il ritorno in aula a settembre (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Ministero dell’Istruzione, in accordo con i sindacati e le parti sociali, ha siglato il protocollo di sicurezza con le nuove norme per il ritorno a Scuola a settembre. Test volontari ai docenti, ingressi scaglionati, igienizzazione e help disk sono solo alcune delle novità. protocollo di sicurezza per il ritorno a Scuola Ciò che emerge dal protocollo di sicurezza per il ritorno a Scuola a settembre è la grande autonomia che il Ministero ha deciso di lasciare ai presidi. Ogni istituto, infatti, potrà scegliere se adottare orari scaglionati per l’ingresso e l’uscita degli alunni, al fine di evitare ... Leggi su notizieora

FedericoDinca : La ministra @AzzolinaLucia ha firmato coi sindacati il protocollo scuola per far rientrare in classe i nostri stude… - Agenzia_Ansa : #Azzolina: 'Assumeremo oltre 84mila insegnanti a tempo indeterminato. Ho avuto l'ok dal ministro #Gualtieri'… - NotizieOra : #Scuola, firmato il protocollo di sicurezza per il ritorno in aula a settembre - Agenzia_Dire : #Scuola, il protocollo del @MIsocialTW prevede pasti monoporzione. 'Com’è possibile che i sindacati abbiano firmato… - ProfessionistiS : Rientro a scuola, firmato protocollo sicurezza: Test Covid volontari per docenti e a campione per studenti; formazi… -