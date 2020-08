Scuola, Bonaccini “Non sappiamo ancora se potranno entrare tutti in aula” (Di venerdì 7 agosto 2020) BOLOGNA – “Che bisognasse muoversi prima si’, e dobbiamo tutti impegnarci per evitare la confusione a settembre”. Stefano Bonaccini torna a chiedere lumi sulla riapertura delle scuole, inviando un messaggio molto chiaro: “A seconda del distanziamento che teniamo si capira’ se a scuola potra’ essere portata la totalita’ dei bambini o magari meta’ di essi”. Insomma non ci sono ancora certezze assolute, e questo riguarda anche il delicato nodo del trasporto scolastico. “O ci danno mezzi, risorse e personale, oppure il raddoppio, il triplo o il quadruplo delle corse diventa difficile farlo. E siccome noi vorremmo che la scuola ripartisse in questo modo, con insegnanti e studenti di fronte, dobbiamo farci carico, in piena sicurezza, di farli entrare in aula. E un numero ridotto, spero nessuno, che non possa entrare in aula. Bisogna che su questo molto velocemente capiamo le indicazioni”. Il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni ne ha parlato questa mattina a L’aria che tira, su La7, tornando anche sul ‘mosaico’ di regole differenti tra regione e regioni per quanto riguarda l’occupazione dei posti sui treni locali. Leggi su dire

