Scuola | Azzolina | ' Posto fisso per 84 mila precari' Polemica sui dirigenti | c' è il ministro tra gli assunti

Assumeremo 84 mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato . Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11 mila Ata. Una bella notizia per la Scuola .

“Riteniamo molto positiva la firma del protocollo d’intesa nazionale per il contenimento della diffusione del Covid-19 e per garantire la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico siglato questa matti ...Le scuole riaprono il 14 settembre e le lezioni saranno in presenza, ma cosa succede se un alunno prende il Covid? E cosa accade se sopraggiungono sintomi influenzali o febbre mentre è a scuola? Lo St ...