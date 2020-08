Scuola, Azzolina: “Assumeremo altri 84 mila insegnanti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il ministro della Scuola, Lucia Azzolina, ha dichiarato che verranno assunti oltre 84 mila insegnanti. Addio alle classi pollaio. ROMA – Lucia Azzolina è stata ospite a In Onda, su La7. La responsabile dell’istruzione del Governo Conte ha promesso altre assunzioni, puntando al superamento delle classi pollaio. “Oltre 84 mila assunzioni” “Assumeremo 84 mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11 mila Ata. Una bella notizia per la Scuola“. Così la ministra della Scuola, la quale ha aggiunto di aver avuto “conferma di questa bella notizia circa un’ora fa. Il ministro Gualtieri ha ... Leggi su newsmondo

