Scozia, neonata ingoia una capsula di detersivo e finisce in coma: è grave (Di venerdì 7 agosto 2020) Stava lavando i piatti, quando la figlia di 10 mesi ha ingerito una pastiglia di detersivo liquido, finendo in coma con gravi danni allo stomaco e ai polmoni. E' successo a Lennoxtown, in Scozia, dove ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Scozia neonata Scozia, neonata ingoia una capsula di detersivo e finisce in coma: è grave TGCOM Scozia, neonata ingoia una capsula di detersivo e finisce in coma: è grave

Stava lavando i piatti, quando la figlia di 10 mesi ha ingerito una pastiglia di detersivo liquido, finendo in coma con gravi danni allo stomaco e ai polmoni. E' successo a Lennoxtown, in Scozia, dove ...

Bimba di 10 mesi ingoia una capsula di detersivo e va in coma

Una bimba di 10 mesi sta rischiando di perdere la vita dopo aver ingerito una capsula di detersivo, mentre la madre lavava i panni. Lo scorso 31 luglio Melissa Cairney, giovane mamma di 27 anni, si st ...

Stava lavando i piatti, quando la figlia di 10 mesi ha ingerito una pastiglia di detersivo liquido, finendo in coma con gravi danni allo stomaco e ai polmoni. E' successo a Lennoxtown, in Scozia, dove ...Una bimba di 10 mesi sta rischiando di perdere la vita dopo aver ingerito una capsula di detersivo, mentre la madre lavava i panni. Lo scorso 31 luglio Melissa Cairney, giovane mamma di 27 anni, si st ...