Scontri nella notte a Beirut, la polizia usa i lacrimogeni (Di venerdì 7 agosto 2020) I manifestanti hanno vandalizzato alcuni negozi e lanciato pietre contro gli agenti. Arrestato il direttore del porto Leggi su lastampa

Agenzia_Ansa : Una violenta protesta antigovernativa è scoppiata ieri notte a #Beirut nella zona del Parlamento: lo scrive la #Bbc… - Agenzia_Ansa : #Beirut, scontri nella notte davanti al Parlamento. Arrestato anche il direttore generale del porto.#ANSA #7agosto - petergomezblog : #Libano, scontri nella notte tra manifestanti e polizia: lanci di sassi e lacrimogeni, diversi feriti. Arrestato il… - FilippoCarmigna : Libano, scontri nella notte tra manifestanti e polizia: lanci di sassi e lacrimogeni, diversi feriti. Arrestato il… - antonel52837259 : RT @petergomezblog: #Libano, scontri nella notte tra manifestanti e polizia: lanci di sassi e lacrimogeni, diversi feriti. Arrestato il dir… -

Scontri a Beirut si sono susseguiti tutta la notte tra polizia ... avvenuta il 4 agosto si è trasformata in una protesta sociale e diventa un caso politico. Nella notte decine di manifestanti si sono ...