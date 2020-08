Scatto d’ira per Cristina Buccino sul gossip con Iannone, poi si calma e si pente (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) Stanca di tanto gossip che parla di lei e Andrea Iannone. Cristina Buccino si è sfogata su Instagram e tra le sue storie ha tirato fuori l’ira (Foto). Sono mesi che si parla di una presunta storia d’amore tra la Buccino e Iannone e la bella 35enne non ne può più. Di recente anche Karina Cascella si è occupata di questo caso confermando, secondo lei, il legame segreto tra i due. Cristina Buccino ha poi letto altro e altro ancora e alla fine è arrivata la sua rabbia. Era al culmine e ha rivelato che non sta bene, che è molto arrabbiata soprattutto perché da due giorni che legge notizie assurde ovunque. Notizie che parlano di una storia che poi è finita, che si è ... Leggi su ultimenotizieflash

tragi_com78 : @LiaCeli Scatto d’ira alla risposta - vvlnapoli : De Laurentiis alla manager della Lega Calcio: 'Pensi ad accudire i figli': Scatto d'ira del presidente con la dirig… -

Ultime Notizie dalla rete : Scatto d’ira Niente paura, gli scatti d'ira nei bambini sono segno di normalità Emerge il Futuro