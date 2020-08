Sarri dà del dilettante alla storia della Juventus, dove “vincere è l’unica cosa che conta” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Al di là del risultato” risuona nella sala stampa con l’eco di una bestemmia. Lì dove “la vittoria è l’unica cosa che conta” è citazione mandata a memoria, anche solo per guadagnarsi l’accesso in casa Juve. Maurizio Sarri ha parlato di sponda sul povero giornalista che osava chiedere lumi sul suo destino attaccato ad una partita di Champions: “Stai dicendo che i nostri dirigenti sono dei dilettanti”. I quali – come dei dilettanti, è implicito – “si lasciano trasportare dall’emotività manco fossero dei tifosi”. Invece, ammette, la scelta magari “è già stata fatta al di là del risultato della partita”. Non c’è bisogno di aspettare il ... Leggi su ilnapolista

pisto_gol : ??L’uccellino di Del Piero dice in giro che tra Bonucci&Chiellini e Maurizio Sarri non è mai scoccata la scintilla d… - forumJuventus : GdS: 'Ronaldo lancia l’assalto al fortino del Lione, ma serve una difesa d'altri tempi. È la sfida più delicata per… - tancredipalmeri : LA JUVENTUS HA CONTATTATO 5 ALLENATORI PER SOSTITUIRE SARRI: 1 ha rifiutato, 4 hanno dato disponibilità. Champions… - ProMeTH3us99 : @pisto_gol Sarri. ll voltafaccia, capitalista, banchiere, narcisista schiavo del sistema contro cui lui stesso dice… - Massimi64685567 : @pisto_gol Allegri anno passato disse che questa rosa doveva essere rifondata. Ma MAllegri per il 99% del giornalis… -