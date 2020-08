Santhià (Vercelli) – Vicini sentono rumori e danno l’allarme: ladro cade dal secondo piano (Di venerdì 7 agosto 2020) Un uomo di 41 anni è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un palazzo di Santhià (Vercelli), nel quale era entrato assieme a un complice per un furto in un alloggio. Sapevano che i Vicini di casa erano in ferie, e quando hanno sentito rumori nell’appartamento i condomini spaventati hanno lanciato l’allarme. Un … Leggi su periodicodaily

