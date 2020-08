Sant'Antonio sotto shock per la morte di Riccardo, oggi i funerali: dichiarato il lutto cittadino (Di venerdì 7 agosto 2020) , Visited 436 times, 436 visits today, Notizie Simili: Tragedia sulla strada per San Pantaleo, auto contro… Scontro frontale tra due auto sulla strada per… A Tempio lutto cittadino per la scomparsa ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Sant Antonio Padova, esce da Sant’Antonio con l’ostia consacrata: parapiglia e arriva la polizia Il Mattino di Padova E’ morto l’ex consigliere comunale Pietro Maritano

E' scomparso nella sua abitazione, all'età di 91, anni Pietro "Piero" Maritano, ex consigliere comunale di Borghetto Santo Spirito. I funerali si svolgeranno dom,ani (sabato 8 agosto) alle 9,30 nella ...

E che sia …Spettacolo: attori amatoriali e compagnie astigiane insieme per una serata di teatro a Mongardino

Il CrAsl 19 e la FITel provinciale di Asti propongono la serata teatrale “Insieme in Allegria ed Amicizia..E..che ..sia ..Spettacolo ..a La Gavazza!!!” Nella cornice dell’Azienda Agricola La Gavazza ...

