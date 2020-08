San Marino, la vendetta dei politici sui giudici. I vertici della magistratura azzerati in una notte. A rischio inchieste e processi (Di venerdì 7 agosto 2020) C’è un posto, a metà tra Roma e Milano, dove i politici possono cacciare i loro giudici. Senza sollevare questioni d’incompatibilità o altro. E’ la Repubblica di San Marino, l’antica terra della libertà cantata da Carducci, dove una controversa modifica all’ordinamento giudiziario ha consegnato agli eletti le chiavi della giustizia. Gli effetti – denunciano gli stessi magistrati – già si fanno sentire su indagini e procedimenti in corso. Sul “processo del secolo” per il cosiddetto conto Mazzini, che in primo grado ha visto condannati una ventina tra ex politici, ministri e capi di Stato in fase d’appello. La toga che seguì l’inchiesta d’ora in poi si occuperà di ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkySport : ULTIM’ORA SERIE A FEMMINILE 1^ giornata: Empoli Ladies-San Marino Fiorentina-Inter Hellas Verona Women-Juventus Mi… - miguemoralesj : @ArturoH2017 De chico tifosi del Tre Fiori de San Marino - nightsflawIess : Basta guerra a San Marino dobbiamo concentrarci sul nemico comune: gli americani - Edoardocignoli : La verità sulla centrale di san marino di Edoardo Cignoli - THECABALA : Se ci dichiara guerra San Marino vince in 3 giorni! -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino L'ipotesi nuovo “San Marino Calcio” cosa c'è di vero? San Marino Rtv San Marino. Libera: "Addio porta a porta, per Canti, Rete e la maggioranza meglio l'inceneritore"

Anche Libera non risparmia critiche al passo indietro del Governo sulla raccolta porta a porta dei rifiuti. “Saranno i ragazzi delle coo- perative che si sono formate per sovraintendere alla raccolta ...

San Marino. I negozi del centro si ’allargano’

Dopo bar e ristoranti, anche i negozi del centro storico potranno ‘espandersi’ all’esterno delle proprie attività. Lo fanno sapere segreteria di Stato al Territorio e l’Ambiente e quella al Turismo. L ...

Anche Libera non risparmia critiche al passo indietro del Governo sulla raccolta porta a porta dei rifiuti. “Saranno i ragazzi delle coo- perative che si sono formate per sovraintendere alla raccolta ...Dopo bar e ristoranti, anche i negozi del centro storico potranno ‘espandersi’ all’esterno delle proprie attività. Lo fanno sapere segreteria di Stato al Territorio e l’Ambiente e quella al Turismo. L ...