Samsung Galaxy Buds Live e Galaxy Watch 3: ufficiali i nuovi wearable (Di venerdì 7 agosto 2020) All’evento Unpacked Samsung ha svelato anche le Galaxy Buds Live e Galaxy Watch 3. Di seguito tutte le caratteristiche Durante l’evento Unpacked in cui Samsung ha svelato i nuovi Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, sono stati presentati anche Galaxy Buds Live e Galaxy Watch 3, i nuovi wearable. Galaxy Buds Live L’evoluzione tecnologica delle cuffie è incredibile, in pochi anni sono spariti i cavi, dimensioni sempre più contenute e autonomia ... Leggi su tuttotek

