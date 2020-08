Salvini: “Azzolina prende banchi rotelle dalla Cina, quelli che hanno infettato il mondo” (Di venerdì 7 agosto 2020) “140 milioni per i monopattini elettrici.. è una cazzata, vuoi farlo? E fallo solo per i produttori italiani, e invece vengono dalla Cina, come vengono dalla Cina i banchi con le rotelle. Assurdo, un ministro che pensa ai banchi con le rotelle piuttosto che alla stabilizzazione della scuola dovrebbe essere ricoverata. La dittatura che ha infettato il resto del mondo ora viene a portare i banchi e i monopattini che useranno i nostri figli“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a San Casciano in Val di Pesa (Firenze) con Susanna Ceccardi e gli imprenditori vinicoli del Chianti Classico. Leggi su sportface

